شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: تسليم السفارة اليمنية بطهران للميليشيا «سلوك عدواني» والان نبدء بالتفاصيل

• السلمي: الموقف الإيراني خرق واضح للأعراف وحُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية

أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات اعتماد إيران سفيراً لجماعة الحوثي الانقلابية وتسليمه مقر سفارة اليمن في العاصمة إيران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها، مؤكداً على إن هذا الموقف الإيراني يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015م.

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وشدد رئيس البرلمان العربي على أن اعتراف إيران رسمياً بميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعدُ سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة اليمن، ويحمل رئيس البرلمان العربي إيران مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في الجمهورية اليمينية، وتهديدٍ للسلم والأمن لدول الجوار.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة اليمنية، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة لليمن في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للشرعية في اليمن والمعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضـيه.