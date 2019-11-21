شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة : "الأخضر" يوفر لك 55% من الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام (سيارتيْ سيدان متوسطتي الحجم) تستخدم نفس نوعية الوقود 91؛ يمكن أن تصل إلى 55%؛ مما يؤكد أن "الأخضر" أوفر لك.

وقال المركز: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة؛ مثل: تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى؛ مما يوجِد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة. بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تُقسّم السيارات إلى ست مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز بلس، ممتاز، جيد جدًّا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًّا).

وأضاف: طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة، يكون بـ"حساب المسافة المقطوعة سنويًّا أو شهريًّا/ اقتصاد وقود السيارة × سعر اللتر من الوقود".

وأردف: متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري في هذا المثال من المركبات، يكون "110 ريالات" للمركبة ذات الأداء الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود التي اقتصاد الوقود لها "26.1كم/لتر"؛ فيما يصل إلى "249 ريالًا" لنفس فئة المركبة ذات الأداء السيئ في استهلاك الوقود التي اقتصاد الوقود لها "11.5كم/لتر"، وبنسبة توفير تصل إلى "55%".