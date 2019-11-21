شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع" تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية لوظائف "البحرية" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة في الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية / إدارة شؤون الموظفين المرشحين المتقدمين الوظائف القوات البحرية المعلن عنها بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ على سلم الموظفين العام (رجال) لإجراء المقابلات الشخصية للوظائف المرشحين عليها وذلك اعتبارا من الاحد الموافق ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ وحتى يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/٠١هـ وذلك في نادي الضباط بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري في الرياض مع العلم أن من لم يحضر المقابلة الشخصية في الوقت المحدد سيسقط حقه في الترشيح . وقالت ان المتأهلين للمقابلات الشخصية بدأً من ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ حتى ١٤٤١/٠٤/٠١هــ الساعه ٩٫٠٠ صباحاً

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