شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني رابغ" يتدرب مع حرس الحدود على مواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مدني رابغ تمرين فرضي مشترك مع حرس الحدود لرفع مستوى التنسيق والاستعداد لحالات الأمطار والسيول، اشتمل التمرين على أعمال البحث داخل المياه واستخدام قوارب الإنقاذ وإخراج المحتجزين بواسطة الغواصين.

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