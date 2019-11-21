شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لجانٍ هشم رأس آخر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض ، حيث أقدم / حصين بن محمد بن حسيان الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل / قتل شجاع ابن محماس آل بريك الدوسري - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بحديدة على رأسه مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.
تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني.
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