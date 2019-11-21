شكرا لقرائتكم خبر عن في أولى جلساته بعد خطاب الملك .."الشورى" يناقش تعديلات 3 قوانين والان نبدء بالتفاصيل

- يناقش تعديلات نظامي الخدمة المدنية والمؤسسات الصحية والتحكيم

- يصوت على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وهيئة الزكاة

- يطرح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مشروع "نظام جمع التبرعات "

يناقش مجلس الشورى فى أولى جلساته بعد الجلسة التى شهدت خطاب خادمالرحمين الشريفين السنوى فى المجلس حول السياسات الداخلية والخارجية للممملكة التي يعقدها الأثنين القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل .

كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة , وفقاً لما قضى به الأمر الملكي رقم (8072) وتاريخ 13/2/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل .

بعد ذلك يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة , وذلك بعد ان يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير اللجــنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل الفقرة (1) من المادة الــرابعة والعشرين , والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ , والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس .

وخلال الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1439/1440هـ , في جلسة سابقة, ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

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بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة .

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الذي قدمته بشأن مشروع النظام .

وخلال الجلسة العادية السادسة التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

بعد ذلك يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع "نظام عقد الاتفاقيات الدولية " , المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى , وذلك بعد ان يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع "نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة" المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى , وذلك بعد ان يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام .

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/1440هـ , ولجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات .