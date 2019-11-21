شكرا لقرائتكم خبر عن السند : خطاب خادم الحرمين يؤكد تمسك المملكة بمبادئها والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وقال في تصريح بهذه المناسبة :" إن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تؤكد تمسك المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية والوحدة وتحقيق التضامن والعدل وإقامة الشورى، امتداداً لما تأسست عليه بلادنا ".

وثمن الشيخ السند ما أكد عليه الملك المفدى - أيده الله - من مضي المملكة في دعم المشروعات التنموية، وتنويع القاعدة الاقتصادية واستثمارها لبناء مكتسبات وطنية هدفها المواطن ومواصلة الجهود في إيجاد فرص العمل وخفض معدل البطالة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم في التنمية "، منوهاً بما تحقق للوطن من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية .