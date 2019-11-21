شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أنقاض مباني تراثية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، الانقاض في عدد من المواقع التراثية من منطلق تفعيل الحراك السياحي والعناية بالتراث.

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