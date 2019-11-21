شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: خطاب الملك عكس حرصه على تهيئة أبنائنا لبناء المسقبل والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي ، كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- في مجلس الشورى، استعرضت إنجازات وطننا الغالي. واضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : وعكست حرصه على تطوير قدرات أبناء وبنات الوطن، وتهيئتهم لبناء المستقبل المشرق للبلاد، وتمكينهم من الدخول لسوق العمل، ورفع نسبة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص.

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