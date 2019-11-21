شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الرصد الآلي للمخالفات على طرق نجران ..الأحد والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ من يوم الأحد ٢٧/ ٣ / ١٤٤١ ،الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان و مخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وذلك على الطرق الخارجية في ( منطقة نجران ) .

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