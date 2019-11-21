بعد أن بدأت أعمال ترميمه.. قرار مفاجئ من صحة المدينة بشأن مستشفى الأنصار

قررت صحة المدينة إيقاف أعمال ترميم مستشفى الأنصار، وإغلاقه بشكل نهائي وذلك بعد أن بدأت أعمال ترميمه أمس الأول.

وبحسب ما ذكرت “عكاظ”، فإن إدارة المستشفى، قد أبلغت أمس الشركة بإيقاف العمل، فيما أبلغت العاملين من الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والصيدلية والفنية بالعودة إلى المستشفى الذي كلفوا بالعمل فيه خلال فترة الإغلاق الماضية.

يذكر أن لجنة المباني الآيلة للسقوط في المدينة المنورة كانت قد قررت في منتصف أكتوبر الماضي إخلاء المستشفى من المراجعين المرضى المنومين وكافة الطواقم الطبية والتمريضية والصيدلية، وذلك بعد أن رصدت اللجنة آنذاك عدداً من التصدعات في مبنيي الأعمال الإدارية وثلاجة الموتى الملاصقين لمبنى المستشفى.

وقالت اللجنة أن الإخلاء جاء لعدم صلاحيته للعمل وخطورته على مرتاديه، كما قامت صحة المدينة بتوزيع المرضى المنومين على مستشفيات المنطقة، فيما تم توزيع الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والصيدلية والفنية على مستشفيات المنطقة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات قبل أن تستدعيهم إدارة المستشفى أمس الأول (الأحد) للعودة للعمل.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه إحدى شركات الصيانة أعمال الترميم، إلا أن إدارة المستشفى قد أوقفت اليوم أعمال الترميم ووجهت المشرفين والإداريين والفنيين بالعودة للعمل بالمستشفيات التي كلفوا بها.