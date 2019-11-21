السعودية اليوم / المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ يعتمد الأكاديمية السعودية كأحد الأعضاء المعتمدين في مجال التدريب



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

حققت الأكاديمية

وأوضح رئيس الأكاديمية السعودية فهد بن سليمان الحربي أن هذا الانجاز يعكس اسهامات المملكة والمكانة التي وصلت لها في جميع المجالات، لا سيما في مجال تدريب علوم الطيران والإطفاء والإنقاذ، عادا فوز الأكاديمية اعترافا دوليا جديدا بخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ بالأكاديمية، وتوثيقا للاعترافات السبعة التي تم حصدتها مؤخراً من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

وسيُمكن اعتماد المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ (الإفساك) الأكاديمية من عقد 11 حقيبة تدريبية يمنح من خلالها المتدربين شهادات معتمدة دولياً، كما يخوّل هذا الاعتماد للأكاديمية صلاحية اختبار وتقييم جميع خدمات الإطفاء والإنقاذ.

وكانت الاكاديمية السعودية قد استقبلت في شهر أبريل الماضي مدققي المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ الذين وقفوا خلالها على التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مركز تدريب الإطفاء والإنقاذ بالأكاديمية.

يذكر أن الأكاديمية باشرت تأهيل وتدريب نحو 2450 موظفاً من منسوبي خدمات الإطفاء والإنقاذ العاملين في مختلف مطارات المملكة خلال العامين الماضيين.

كما يعد المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ (الإفساك) الذي تم إنشاؤه عام 1999م، أحد الجهات المعنية بترخيص مراكز تدريب خدمات الإطفاء والإنقاذ حول العالم وهو المعني أيضاً بتدقيق تلك المراكز ومطابقتها لمعايير " NFPA " الدولية الخاصة بجودة تدريب الإطفاء والإنقاذ.

// انتهى //

13:40ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسحققت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني انجازاً دولياً جديداً بعد اعتمادها من المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ (الإفساك) كأحد الأعضاء المعتمدين في مجال التدريب، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخراً في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور 74 عضواً يمثلون الجهات التدريبية المعتمدة دولياً لدى المنظمة.وأوضح رئيس الأكاديمية السعودية فهد بن سليمان الحربي أن هذا الانجاز يعكس اسهامات المملكة والمكانة التي وصلت لها في جميع المجالات، لا سيما في مجال تدريب علوم الطيران والإطفاء والإنقاذ، عادا فوز الأكاديمية اعترافا دوليا جديدا بخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ بالأكاديمية، وتوثيقا للاعترافات السبعة التي تم حصدتها مؤخراً من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).وسيُمكن اعتماد المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ (الإفساك) الأكاديمية من عقد 11 حقيبة تدريبية يمنح من خلالها المتدربين شهادات معتمدة دولياً، كما يخوّل هذا الاعتماد للأكاديمية صلاحية اختبار وتقييم جميع خدمات الإطفاء والإنقاذ.وكانت الاكاديمية السعودية قد استقبلت في شهر أبريل الماضي مدققي المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ الذين وقفوا خلالها على التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مركز تدريب الإطفاء والإنقاذ بالأكاديمية.يذكر أن الأكاديمية باشرت تأهيل وتدريب نحو 2450 موظفاً من منسوبي خدمات الإطفاء والإنقاذ العاملين في مختلف مطارات المملكة خلال العامين الماضيين.كما يعد المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ (الإفساك) الذي تم إنشاؤه عام 1999م، أحد الجهات المعنية بترخيص مراكز تدريب خدمات الإطفاء والإنقاذ حول العالم وهو المعني أيضاً بتدقيق تلك المراكز ومطابقتها لمعايير " NFPA " الدولية الخاصة بجودة تدريب الإطفاء والإنقاذ.// انتهى //13:40ت م0113

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.