السعودية اليوم / تعليم مكّة المكرمة يختتم برنامج " مهارات الاتصال الفعّال "



مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم البرنامج التدريبي "مهارات الاتصال الفعال", مستهدفاً 20 موظفاً إدارياً على مدى يومين بمقر مركز التدريب التربوي في مكة المكرمة.

واشتمل البرنامج على عدة محاور تناولت تعريف الاتصال الفعال وأهميته وعناصره ومهارات الاتصال الفعال " الاستماع والتحدث " وطرق الاتصال وأنواع الاتصال اللفظي وغير اللفظي.

ويأتي إقامة مثل هذه البرامج سعياً من إدارة الموارد البشرية لتطوير وتدريب الموظف الإداري ، ورفع مستوى الأداء لديه بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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13:37ت م

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