السعودية اليوم/ محافظ خيبر يناقش الاستعداد لموسم الأمطار



المدينة المنورة 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019م واس

رأس محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم بصالة الاجتماعات بالمحافظة، اجتماعًا بشأن متابعة الاستعدادات لموسم الأمطار وما يصاحب ذلك من سيول وتجمعات للمياه, وذلك بحضور وكيل المحافظ مشعان بن مقبل العنزي، والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

وأكد "العطر" في بداية الاجتماع على أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة لهذا العام 1441هـ، ومناقشة ما يتعلق بجريان السيول بالأودية وتجمعات المياه في الأحياء السكنية.

وحث جميع الجهات المعنية بالاستعداد لذلك, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات.

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13:20ت م

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