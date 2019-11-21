السعودية اليوم / مدير جامعة جازان: الخطاب الملكي.. يبين الملامح المهمة والرئيسية للتنمية الشاملة



جيزان 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

ثمن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني المضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في خطابه السنوي بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأوضح الدكتور مرعي القحطاني أن الخطاب الملكي اتسم بالشفافية والوضوح، وبينت الكلمة الملامح المهمة والرئيسية للتنمية الشاملة والتأكيد على تحقيق العدالة للمواطنين واستمرار المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومؤازرة قضاياهم.

وقال معالي مدير الجامعة: لقد أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته حرصه - حفظه الله - على المضي قدماً في المشاريع التنموية وإيجاد مجالات اقتصادية جديدة، وعزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة.

وأعرب الدكتور القحطاني عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لما تضمنته الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية لشباب وشابات الوطن، وفخر القيادة بهم وبالحاضر الذي يتجسد فيه عزم الشباب والشابات في طريقهم إلى المستقبل بإباء وثقة.

وأضاف أن ما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين من مشاعر الاعتزاز والفخر بنجاح وطننا في القضاء على مظاهر التطرف بعد مواجهة وحصار الفكر المتطرف ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي، لهو دليل على اللحمة الوطنية ووقوف الشعب السعودي صفا واحدا مع قيادته ضد التطرف والإرهاب، إلى جانب ملحمة التضحيات والبطولات التي صاغها الجنود البواسل في الدفاع عن حدود الوطن.

وفي ختام تصريحه سأل معالي مدير جامعة جازان الله - العلي القدير - أن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بالعون والتوفيق، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار.

// انتهى //

13:18ت م

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