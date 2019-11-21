السعودية اليوم / اختتام الاجتماع التاسع لأركان جيوش الطيران لبلدان مبادرة "5 + 5 دفاع" بالعاصمة التونسية



تونس 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت في تونس أعمال الاجتماع التاسع لأركان جيوش الطيران للبلدان الأعضاء في مبادرة "5 زائد 5 دفاع" بحضور قيادات جيوش الطيران للمبادرة وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، التي تضم كلًا من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

وكان الاجتماع قد بحث عددًا من الموضوعات من بينها دعم التعاون في مجال التكوين والتدريب والمراقبة البحرية والجوية ومقاومة الهجرة غير الشرعية وتطوير القدرات العملياتية.

// انتهى //

13:18ت م

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