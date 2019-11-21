السعودية اليوم / زلزال قوي يضرب منطقة قريبة من حدود تايلاند مع لاوس



بانكوك 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة قريبة من حدود تايلاند مع لاوس وأدى لاهتزاز المباني المرتفعة في العاصمة بانكوك وتسبب في تعليق العمل في محطة كهرباء واحدة على الأقل في لاوس لاتخاذ تدابير وقائية.

ولم ترد أنباء عن ضحايا أو أضرار كبير من جراء الزلزال حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووقع على عمق عشرة كيلومترات على بعد نحو 92 كيلومترًا شمال شرقي موانج نان .

وشعر السكان بالزلزال في شمال تايلاند وفي المباني المرتفعة في العاصمة وعلى بعد أكثر من 600 كيلومتر جنوبًا.

وفي لاوس قالت شركة بانبو التايلاندية للكهرباء في بيان: إنه جرى تعليق العمل في محطة هونجسا التي تملك الشركة التايلاندية 40 بالمئة منها، مضيفة أن المحطة لم تتعرض لضرر يذكر وسيجري استئناف توليد الكهرباء قريبًا.

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13:11ت م

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