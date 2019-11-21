السعودية اليوم / الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي: تقدم الندوة الرعاية الشاملة للأيتام المكفولين لديها (ذكورًا وإناثًا) حول العالم



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس.

أكد معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، الدكتور صالح الوهيبي، أن الندوة تقدم الرعاية الشاملة للأيتام المكفولين لديها (ذكورًا وإناثًا) حول العالم، ووفق مستويات مختلفة من الرعاية، تشمل المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية, واستفادت الندوة منها في صياغة برامج ومناشط تصب في تنمية قدرات ومهارات 52 ألف يتيم.

وأفاد الوهيبي أن الندوة ركزت الفرق المتخصصة المعنية بملف الأيتام على البرامج التنفيذية المحققة لمستهدفات رؤية المملكة 2030م بشكل كبير، وانعكس ذلك على طبيعة تطوير مراكزها ومدارسها، في العديد من البرامج المهمة والطموحة.

وأشار إلى أن المراكز والمدارس الحاضنة لأيتام الندوة تهدف إلى تخريج النخب المؤثرة في مستقبل مجتمعاتها المحلية، عبر تعزيز الطلاب والطالبات بالقيم والمبادئ الإسلامية وحمايتهم من الغلو والأفكار الضالة والمتطرفة، وتنشئتهم على رسالة التسامح والتكامل في المجتمع.

// انتهى //

12:57ت م

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