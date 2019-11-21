- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم قضية المسيء للباحة ستحال للشرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قضية المسيء للباحة ستحال للشرع
مخالفته تقع ضمن الجرائم المعلوماتية
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
أكدت مصادر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن المسيء إلى أهالي منطقة الباحة لا يزال موقوفاً على ذمة القضية لارتكابه مخالفة تقع ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب التوقيف، مشددةً على أن القضية ستحال إلى الشرع للبتّ فيها.
وكانت شرطة منطقة الباحة ألقت القبض على صاحب الفيديو المسيء للمنطقة، خلال 5 ساعات من تداول المقطع على وسائل التواصل بتوجيه أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأن الإمارة تستهجن ما يتم تداوله من مقطع مُسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وتم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، واصفًا الفعلة بأنها “لا مسؤولة”.
وكان مقطع فيديو متداول لأحد المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي أثار استياء سكان منطقة الباحة لما فيه من كلمات وإسقاطات ليست صحيحة إطلاقًا.
وطالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذا الشخص الذي وصف سكان منطقة الباحة بالـ “النايمين والكسالى” على حد قوله، وتنمّره من بعض التقاليد والعادات لدى الأهالي وأيضًا تقليده اللهجة بشكل ساخر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قضية المسيء للباحة ستحال للشرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.