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السند: كلمة الملك سلمان عكست الحكمة
تؤكد تمسك المملكة بتطبيق الشريعة والوحدة
متابعات الخليج 365 - واس
أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.
وقالفي تصريح بمناسبة كلمة الملك سلمان ” إن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين تؤكد تمسك المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية والوحدة وتحقيق التضامن والعدل وإقامة الشورى، امتداداً لما تأسست عليه بلادنا “.
وثمن الشيخ السند ما أكدته كلمة الملك سلمان من مضي المملكة في دعم المشروعات التنموية، وتنويع القاعدة الاقتصادية واستثمارها لبناء مكتسبات وطنية هدفها متابعات الخليج 365 ومواصلة الجهود في إيجاد فرص العمل وخفض معدل البطالة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم في التنمية “، منوهاً بما تحقق للوطن من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية.
واختتم معاليه تصريحه تعليقًا على كلمة الملك سلمان داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها .
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