السعودية | السعودية.. القبض على الأب الذي عنف ابنته

شكرا لقرائتكم السعودية.. القبض على الأب الذي عنف ابنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، القبض على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُعنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة.

وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، اتخاذها الإجراءات النظامية بحقه، وكلفت فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.

حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بشكل واسع، يظهر فيه شخص يعتدي على ابنته بالقرب من إحدى المدارس، وطالبوا من خلاله بالقبض عليه ومحاسبته.