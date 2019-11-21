السعودية | 10 فارسات سعوديات يتأهلن لنهائي "موسم الرياض"

شكرا لقرائتكم 10 فارسات سعوديات يتأهلن لنهائي "موسم الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتمت مسابقة الفاروق في مركز الميادين للفروسية في بنبان بالرياض، بمشاركة العشرات من الفارسات السعوديات خلال الجولة الأولى من مسابقة الفروسية للإناث، واللاتي تأهل منهن 10 فارسات للمشاركة في نهائي المسابقة الذي سيقام في 24 نوفمبر.

وجاءت العشر فارسات المتأهلات لنهائي مسابقة الفاروق لفروسية السيدات (سارة القحطاني، ومشاعل بنت سلطان، والأميرة لولوه بنت بندر وأروى المطبقاني، ووفاء محمد، وشاهيناز عثمان الأدناوي، وسلطانه آبار، ولمى راشد العجمي، ولينا الزهراني، وريم الشهوان) حين تجاوزن المرحلة الثانية من بين 27 فارسة تنافسن في مركز ميادين للفروسية، إذ حققت الفارسة سارة القحطاني أسرع زمن في المنافسة حيث قطعت مسلك الجولة الترجيحية بزمن 47.90 ثانية.

وأعلنت اللجنة التنظيمية للمسابقة، أن الفائزة الأولى ستحصل على كأس البطولة والميدالية ودرع، إضافة إلى مبلغ مئة ألف ريال، كما ستحصل صاحبة المركز الثاني على ميدالية ودرع ومبلغ 50 ألف ريال، وتحصل صاحبة المركز الثالث على ميدالية ودرع ومبلغ 25 ألف ريال، في حين ستحصل صاحبة المركز الرابع على درع ومبلغ ستة آلاف ريال، ودرع ومبلغ خمسة آلاف ريال للمركز الخامس، ودرع وأربعة آلاف ريال للمركز السادس، في حين سيحصل أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر على درع ومبلغ 2,500 ريال لكل منهم.

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كما ستبدأ اليوم الخميس، في معهد إعداد القادة بجانب مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض مسابقتا السباحة، والقوس والسهم (الرماية لمسافة 30 متراً) للسيدات على ثلاث مراحل، وتقام الأخيرتان منهما يوم 23 نوفمبر لتحديد الفائزات من المسابقتين وصاحبات المراكز الثلاث الأولى.

كما تواصلت أمس التصفيات في مسابقتي الفاروق للسباحة والرماية بالسهام للرجال في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث تقام يوم غد نهائيات المسابقتين ويتحدد على ضوئها العشرة الفائزون في السباحة والعشرة الفائزون في الرماية بالسهام، فيما تنطلق يوم الخميس مسابقتا الفاروق للسباحة والرماية بالسهام للسيدات، إذ تدخل المشاركات في التصفيات يومي الخميس والجمعة، ويتأهل عشر متسابقات من كل مسابقة للنهائيات التي تقام يوم السبت أيضاً في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه أن الحفل الختامي لمجمل هذه السباقات سيقام برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، وذلك يوم 25 نوفمبر في مقر مركز ميادين للفروسية ببنبان.