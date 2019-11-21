سعر الدولار في السودان اليوم الخميس

الخميس 21 نوفمبر 2019

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الخميس، في تعاملات السوق السوداء عند 81 جنيها، بينما استقر في تعاملات البنوك وشركات الصرافة عند 45 جنيهاً للشراء و45.2 جنيه للبيع



ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق، بحسب وسائل إعلام سودانية.

وتشير الفجوة المتنامية إلى أن القيمة الرسمية للجنيه ربما يتعين أن تنخفض أكثر من ذلك، لتضيف إلى مشاكل السودانيين الذين يعانون بالفعل من نقص في الخبز والوقود.

وظلت الحكومة تزيد المعروض النقدي لتمويل العجز في الميزانية؛ ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة.

وفي البنك السعودي السوداني، وهو من أشهر البنوك في الخرطوم، سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

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وفي بنك أم درمان الوطني، بلغ سعر بيع الدولار أمام الجنيه السوداني ما قيمته 45.2 جنيه وسعر الشراء 45 جنيها.

وعلى صعيد سعر عملة اليورو مقابل الجنيه السوداني، بلغ سعر الشراء 49.83 جنيه وسعر البيع 50.08 جنيه، فيما جاء متوسط السعر عند مستوى 49.96 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في المركزي السوداني بقيمة 12.25 للشراء و12.31 للبيع، وجاء متوسط السعر عند حد 12.28 جنيه.

وحدد البنك المركزي السوداني سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني عند 12 جنيها للشراء، و12.06 جنيه للبيع، وبلغ متوسط السعر عند مستوى 12.03 جنيه، وسجل الدينار الكويتي عند 148.08 جنيه للبيع و147.34 جنيه للشراء.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية السودانية موافقة صندوق النقد العربي على تقديم قرض بقيمة 305 ملايين دولار للخرطوم، كما وقعت اتفاقا مع البنك الأفريقي للتنمية في اليوم ذاته للحصول على منحة بمبلغ 32.8 مليون دولار.