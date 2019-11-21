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منشآت تفوز بجائزة LinkedIn لأفضل علامة تجارية
على مستوى الشرق الأوسط
متابعات الخليج 365 - الرياض
فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” للعام الثاني على التوالي، بجائزة أفضل علامة تجارية في استقطاب الكفاءات بالقطاع الحكومي على مستوى الشرق الأوسط من منصة “لينكد إن” على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي استلمها نائب محافظ “منشآت” للتخطيط والتطوير سامي بن إبراهيم الحسيني خلال حفل جوائز “لينكد إن” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتعلقة بالمواهب والذي أقيم في مدينة دبي مساء أمس الأربعاء.
وأكد سامي الحسيني أن فوز “منشآت” للعام الثاني على التوالي بجائزة “لينكد إن” لأفضل علامةٍ تجاريةٍ يأتي نتيجة حرصها على استقطاب أفضل الكفاءات من خلال تطوير منصتها في “لينكد إن” وإثرائها بمحتوى يعكس جهود تطوير بيئة عملها الداخلية.
وأوضح نائب المحافظ للتخطيط والتطوير أن منشآت تحرص على تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية من خلال إقامة عددٍ من الفعاليَّات المتعلّقة بالمناسبات الوطنية والإنجازات العمليَّة، إلى جانب الدورات التدريبية الداخلية والخارجية الهادفة إلى تحفيز منسوبيها ورفع مهاراتهم المهنية والشخصية، ويأتي ذلك تأكيدًا لحرصها على تهيئة أفضل بيئة عملٍ على مستوى القطاعات الحكومية ولرفع إنتاجيّة منسوبيها بما يُسهم في خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن منصة “لينكد إن” تُعد أكبر شبكة مهنية في العالم مع أكثر من 530 مليون عضو، وتحتفل بنجاح الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال المواهب والعلامة التجارية للمؤسسات والشركات الخاصة والعامة.
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