12 يومًا على المربعانية وتقلبات قادمة

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أنه تبقى 12 يومًا فقط وينتهي موسم الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء.

وتابع الزعاق في تغريدة له عبر “تويتر”: “وتبقي عشرين يوماً من المربعانية تعتبر وسماً بالنسبة للأمطار والبرد الفعلي الذي يدخل مع الإنسان في فراشه يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر، وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة”.

تقلبات جوية قادمة:

في سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البَرد ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتباراً من يوم غد الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها، وعلى منطقة مكة المكرمة يتوقع بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومن يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، وفي منطقة الرياض يتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

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طقس اليوم غير مستقر:

وبالنسبة إلى طقس اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن الحالة الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة تمتد إلى منطقة نجران، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق نجران، عسير، الباحة، جازان وتشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.

حالة غيث مستمرة:

من جهته، أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن حالة غيث المطرية مستمرة في يومها الرابع عشر.

وتوقع المسند في تغريدة له عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس أن تزحف حالة غيث جنوباً بسبب تمدد المرتفع الجوي السطحي إثر ولوج كتلة هوائية باردة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جنوب الربع الخالي والباحة وعسير ونجران وجازان.

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