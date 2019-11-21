السعودية | 5 آلاف عامل ينهون الصيانة بالمسجد الحرام بهذا الموعد

شكرا لقرائتكم 5 آلاف عامل ينهون الصيانة بالمسجد الحرام بهذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المفترض أن ينهي مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها، أعمال أقواس صحن المطاف، والرواق القديم، والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام قبل موسم رمضان الحالي، وذلك بحسب ما كشفته الجولة الميدانية التي وقف فيها نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، الأربعاء، على سير الأعمال الجاري تنفيذها في التوسعة.

وتشمل الإصلاحات الجاري تنفيذها في التوسعة، الأعمال الإنشائية المدنية لباب إسماعيل التي سيتم الانتهاء منها قبل موسم حج هذا العام، وأعمال التشطيب لباب العمرة، كذلك أعمال الرواق القديم والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام التي تنتهي أيضا قبل موسم رمضان الحالي، والأعمال في أقواس صحن المطاف، حيث جرى الانتهاء من 14 قوساً من أصل 38 قوساً، ويعمل في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة قرابة 5 آلاف عامل.

يُشار إلى أن التوسعة السعودية الثالثة ستستوعب بعد اكتمالها نحو 1.85 مليون مصلّ، كما تشتمل التوسعة الثالثة على 680 سلماً كهربائياً، و168 باباً، و7 محطات كهربائية، و3 محطات نقل بقدرة 303 آلاف شخص في الساعة الواحدة.