التحالف يرد على مزاعم حوثية بشأن إسقاط مقاتلة من طراز (F-15)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه إشارة لما تتداوله المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح العقيد المالكي أن ما تم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ (01 / 07 / 2018م )، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية المليشيا بالتزييف.