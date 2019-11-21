رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية ” بقيمة 64 مليار ريال، والذي من المقرر أن يصبح وجهة سياحية عالمية .
ويمتد المخطط الرئيسي لبوابة الدرعية على مساحة سبعة كيلومترات مربعة، بحيث يوفر المخطط 4 ميادين ومدرجاً مفتوحاً للتجمع والاستكشاف و6 متاحف إضافة لمنطقة للفنون .
وتتضمن البوابة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أكثر من 100 مطعم توفر أرقى تجارب المأكولات المحلية والعالمية والعصرية والراقية، فيما ستوفر تجربة فريدة من نوعها ضمن مجال البيع بالتجزئة .
وخصصت في البوابة منطقة ترفيهية بطاقة 15 ألف مقعد لتنظيم الحفلات والأمسيات الفنية والفعاليات الرياضية الدولية وغيرها بما في ذلك مركز الألعاب التقليدية وميدان الرماية والملاعب الرياضية وحلبة فورمولا إي .
وستحتضن البوابة 20 علامة للفنادق العالمية بسعة 3100 غرفة فندقية، إضافة إلى مركز منارة الدرعية للمؤتمرات والمعارض، وقاعة الهويدية للأفراح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مشروع بوابة الدرعية وجهة سياحية عالمية جديدة بتكلفة 64 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.