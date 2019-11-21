بالصور: مشروع بوابة الدرعية وجهة سياحية عالمية جديدة بتكلفة 64 مليار ريال

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية ” بقيمة 64 مليار ريال، والذي من المقرر أن يصبح وجهة سياحية عالمية .

ويمتد المخطط الرئيسي لبوابة الدرعية على مساحة سبعة كيلومترات مربعة، بحيث يوفر المخطط 4 ميادين ومدرجاً مفتوحاً للتجمع والاستكشاف و6 متاحف إضافة لمنطقة للفنون .

وتتضمن البوابة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أكثر من 100 مطعم توفر أرقى تجارب المأكولات المحلية والعالمية والعصرية والراقية، فيما ستوفر تجربة فريدة من نوعها ضمن مجال البيع بالتجزئة .

وخصصت في البوابة منطقة ترفيهية بطاقة 15 ألف مقعد لتنظيم الحفلات والأمسيات الفنية والفعاليات الرياضية الدولية وغيرها بما في ذلك مركز الألعاب التقليدية وميدان الرماية والملاعب الرياضية وحلبة فورمولا إي .

وستحتضن البوابة 20 علامة للفنادق العالمية بسعة 3100 غرفة فندقية، إضافة إلى مركز منارة الدرعية للمؤتمرات والمعارض، وقاعة الهويدية للأفراح.