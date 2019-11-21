مضيفة طيران تعتدي على مواطنة وتطردها من الطائرة بسبب بطانية

قالت المواطنة وتدعى “نوال” إنها كانت تسافر على متن رحلة داخلية مُتجهة من الرياض إلى الباحة، لكنها فوجئت بتقيؤ ابنتها لمعاناتها من نزلة معوية.
وأشارت إلى أنها توجهت للدرجة السياحية وأخذت بطانية من أجل تدفئة ابنتها، لكن تصرفها أغضب المُضيفة ودفعها إلى محاولة إخراجها من الطائرة ومنعها من الجلوس على مقعدها.
وأضافت أنها امتثلت لطلب المشرف بالتنازل عن الشكوى والنزول من الطائرة حتى تقلع الطائرة التي تأخرت نحو ساعتين.
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