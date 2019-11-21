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مضيفة طيران تعتدي على مواطنة وتطردها من الطائرة بسبب بطانية

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اتهمت مواطنة إحدى المضيفات بالاعتداء عليها، وإجبارها على النزول من الطائرة، وذلك في شكوى تقدمت بها للخطوط ، بحسب “المدينة”.

قالت المواطنة وتدعى “نوال” إنها كانت تسافر على متن رحلة داخلية مُتجهة من الرياض إلى الباحة، لكنها فوجئت بتقيؤ ابنتها لمعاناتها من نزلة معوية.
وأشارت إلى أنها توجهت للدرجة السياحية وأخذت بطانية من أجل تدفئة ابنتها، لكن تصرفها أغضب المُضيفة ودفعها إلى محاولة إخراجها من الطائرة ومنعها من الجلوس على مقعدها.
وأضافت أنها امتثلت لطلب المشرف بالتنازل عن الشكوى والنزول من الطائرة حتى تقلع الطائرة التي تأخرت نحو ساعتين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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