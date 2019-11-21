أمطار رعدية ورياح نشطة.. طقس غير مستقر على هذه المناطق اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعها لحالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عددٍ من المناطق.

وتغطي هذه الحالة المناخية الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية ونجران وعسير والباحة وجازان ومرتفعات مكة المكرمة.

ويتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ووسطها، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى سواحلهما.

كما أنه من المتوقع أن تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.

وقد تُسجل جازان وشرورة أعلى درجة حرارة بـ 33 درجة مئوية، فيما تُسجل طريف والقريات 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.