قضت المحكمة الجزائية في تبوك، أمس الثلاثاء، بتوقيع غرامة مالية على اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، بمبلغ ١٥٠٠ ريال لكل منهما.
ووفقا لما نشره موقع ” المواطن ” فقد كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة قد وجهت لهما بتهمة حيازة السلاح وتم ضبطهما بمركز ” بجدة ” التابعة لمنطقة نيوم، حيث تم تغريمهما مالياً مع عد مصادرة السلاح الذي كان بحوزتهما كونه مُرخصاً.
يذكر أن اثنان من مشاهير السوشيال ميديا ” السناب شات ” قد قاما بنشر حالات لهما على حساباتهم أنهما متجهان إلى محكمة تبوك لوجود جلسة لديهما اليوم الثلاثاء دون الإفصاح عن الدعوى المقامة ضدهما.
كانت هذه تفاصيل خبر جزائية تبوك تغرم اثنين من مشاهير سناب شات والكشف عن سبب إدانتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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