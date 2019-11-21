جزائية تبوك تغرم اثنين من مشاهير سناب شات والكشف عن سبب إدانتهما

قضت المحكمة الجزائية في تبوك، أمس الثلاثاء، بتوقيع غرامة مالية على اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، بمبلغ ١٥٠٠ ريال لكل منهما.

ووفقا لما نشره موقع ” المواطن ” فقد كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة قد وجهت لهما بتهمة حيازة السلاح وتم ضبطهما بمركز ” بجدة ” التابعة لمنطقة نيوم، حيث تم تغريمهما مالياً مع عد مصادرة السلاح الذي كان بحوزتهما كونه مُرخصاً.

يذكر أن اثنان من مشاهير السوشيال ميديا ” السناب شات ” قد قاما بنشر حالات لهما على حساباتهم أنهما متجهان إلى محكمة تبوك لوجود جلسة لديهما اليوم الثلاثاء دون الإفصاح عن الدعوى المقامة ضدهما.