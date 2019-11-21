بعد القبض على جيزاني اتكيت.. التحقيقات تفجر مفاجأة بشأن هوية صاحب المقطع المسيئ لأهالي الباحة

فتحت النيابة العامة في الباحة تحقيقا في قضية الفيديو المسيء لمنطقة الباحة، حيث تم التوصل إلى المتحدث بالفيديو وتوقيفه على ذمة القضية.

ووفقا لما نشره موقع ” عكاظ ” فقد توصلت الجهات الأمنية إلى المتحدث في الفيديو المسيء والذي لقب نفسه بـ” جيزاني إتيكيت” وتم الكشف أنه لا علاقة له بجازان وينتسب لإحدى قبائل السراة واسمه (م. ش).

يذكر أن شرطة منطقة الباحة قد ألقت القبض على الشخص المتحدث في الفيديو المسيء للمنطقة، خلال 5 ساعات من تداول المقطع على وسائل التواصل بتوجيه أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.