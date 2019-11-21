ماذا بعد فوز السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو؟

فازت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لمدة 4 سنوات من 2019 إلى 2023، فماذا يعني هذا الفوز أو ماذا يترتب عليه؟

صناعة واتخاذ القرارات

إنَّ فوز السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، سيكون فرصة لمشاركة المملكة في صناعة واتخاذ القرارات على المستوى الدولي، وإيصال صوت المنطقة العربية إلى أعلى المستويات التنفيذية في واحدةٍ من أهم المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والتي تُعنى بالتربية والعلوم والثقافة والفنون.

السعودية تحصد أعلى الأصوات

وما يرجِّح الوجود القوي والمؤثر للمملكة العربية السعودية في هذه الهيئة الدولية، هو النتائج التي أسفرت عنها اختيارات العضوية؛ فقد حصدت السعودية أكبر عدد من الأصوات، وبلغ 130 صوتًا، تلتها الإمارات بـ107 أصوات، ثم تونس بـ103 أصوات.

ويتكون المجلس التنفيذي لليونسكو من 56 مقعدًا، وفازت عن المنطقة كل من السعودية والإمارات وتونس.

السعودية دولة مؤسسة

ولم يكن فوز السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو مفاجئا؛ فالسعودية إحدى الدول المشاركة في تأسيس المنظمة منذ عام 1946، وتميزت بإسهاماتها منذ ذلك الحين وحتى اليوم في مبادرات ومشاريع المنظمة.

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لذلك فإن العضوية التي حققتها المملكة بالمجلس التنفيذ لليونسكو تأتي استحقاقًا للالتزام السعودي بالمشاركة الفعالة في أنشطة ومبادرات المنظمة العالمية، كما يعتبر تكليلًا للجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية في الحملة الانتخابية، والتي تضمَّنت إطلاق مشاريع ومبادرات قصيرة المدى بين المؤسسات السعودية غير الربحية واليونسكو منذ بداية شهر أبريل 2018.

مجلس إدارة اليونسكو

إن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يعتبر بمثابة مجلس إدارة لليونسكو؛ فهو يحضر أعمال المؤتمر العام، ويسهر على حسن تنفيذ قراراته.

ويستمد المجلس التنفيذي مهامه ومسؤولياته بصورة رئيسية من الميثاق التأسيسي، ومن النظم والتوجيهات التي يصدرها المؤتمر العام. كما أن بعض قرارات المؤتمر العام تكمل هذه القواعد.

وفي كل عامين يكلف المؤتمر العام المجلس التنفيذي ببعض المهام المحددة. ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة.

وتُستمد بعض صلاحياته الأخرى من اتفاقات مبرمة بين اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية.

والمؤتمر العام هو الذي ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 58 عضوًا، ويعتمد اختيار ممثلي الدول الأعضاء بصورة رئيسية على تنوع الثقافات التي يمثلونها، وعلى أصولهم الجغرافية، وتجرى عمليات تحكيم معقدة للتوصل إلى توازن فيما بين مختلف مناطق العالم، ويبيّن هذا التوازن الطابع العالمي للمنظمة.



