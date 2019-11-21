حملة لإزالة التشوّهات البصرية من جدران مباني ومرافق بلدية المعابدة بمكة

نفَّذت بلدية المعابدة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أمس الأربعاء، حملة لإزالة التشوهات البصرية وطمس الكتابات على جدران المباني والمرافق العامة، ضمن نطاق البلدية تحت شعار «مكة تستاهل».

وتمت حملة إزالة التشوهات؛ بمشاركة عدد من طلاب مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بمكة المكرمة، وذلك في إطار الحملات التوعوية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

مشاركة طلاب المدارس

وأوضح رئيس قسم المرافق ببلدية المعابدة الفرعية سند الصاعدي، أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة طلاب المدرسة، رفقة رائد النشاط علي الزهراني؛ حيث تم طمس التشوهات البصرية المشوهة للمظهر العام، وتوعية الطلاب بأهمية المحافظة على المرافق والممتلكات العامة، وعدم التعدي عليها، ونبذ السلوك الخاطئ، ونشر ثقافة العمل التطوعي.

وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس قسم المرافق بالبلدية، أن هذه الحملة تأتي ضمن اهتمامات الأمانة لزرع القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوس أبنائنا الطلاب.

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تشوهات بصرية

من ناحيته، أوضح مدير الإدارة العامة للنظافة محمود ساعاتي بمنطقة مكة، في وقت سابق، أنه تم رفع كميات كبيرة من مُخلفات البناء بجنوب وغرب مكة المكرمة والمنطقة المركزية؛ حيث بلغت الكمية التراكمية المرفوعة والمنقولة إلى المردم العام 673.984 طنًا من المخلفات، كما تم رفع 614.767 طنًا من مُخلفات البناء بشمال وشرق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ودعا مدير الإدارة العامة للنظافة، أصحاب المشاريع والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بجمع ونقل مُخلفات البناء، وإلزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكدًا أن الأمانة لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية، وذلك حفاظاً على المنظر العام.

عقوبات لمنع التشوهات

وحث مدير الإدارة العامة للنظافة جميع المواطنين والمقيمين؛ للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة الرسمية، التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف، سواء كان المخالف شركةً، أو مؤسسةً، أو مواطنًا، أو مقيمًا على حدٍ سواء، حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المعتمدة.