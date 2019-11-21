السعودية اليوم / السند: كلمة خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى عكست حكمة المملكة في سياستها الداخلية والخارجية واهتمامها بالمواطن



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أشاد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة :" إن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تؤكد تمسك المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية والوحدة وتحقيق التضامن والعدل وإقامة الشورى، امتداداً لما تأسست عليه بلادنا ".

وثمن الشيخ السند ما أكد عليه الملك المفدى - أيده الله - من مضي المملكة في دعم المشروعات التنموية، وتنويع القاعدة الاقتصادية واستثمارها لبناء مكتسبات وطنية هدفها المواطن ومواصلة الجهود في إيجاد فرص العمل وخفض معدل البطالة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم في التنمية "، منوهاً بما تحقق للوطن من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية .

واختتم معاليه تصريحه داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها .

// انتهى //

10:43ت م

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