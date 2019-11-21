السعودية اليوم / ديوان المظالم يضيف منصة تواصل جديدة عبر الواتس آب



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أطلق ديوان المظالم اليوم منصة تواصل جديدة مع مُستفيديه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب WhatsApp" من خلال الرقم (0112156388)، وذلك إضافة لقنوات خدمة المُستفيدين.

ويهدف ديوان المظالم من خلال تدشين هذه المنصة بجانب منصاته الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المُستفيدين من خدماته بتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين.

ويأتي تدشين المنصة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في تمكين المستفيد من إيصال صوته واستفساره وآرائه للمسؤولين بالديوان ومحاكمه، مما يساعد -بإذن الله- في تقديم خدمة ذات جودة عالية.

كما أطلق ديوان المظالم بالتزامن مع هذه الخدمة بطاقة أعمال تحتوي على كافة وسائل التواصل معه: رقم مركز الاتصال الموحد، والبريد الإلكتروني، ورقم الواتس آب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبوابته الإلكترونية.

يُذكر أن ديوان المظالم يسعى إلى مواكبة الوسائل الرقمية الحديثة للتواصل والتفاعل مع الجمهور، حيث أطلق حساب (ديوان المظالم) على تويتر في جمادى الآخرة 1436هـ، وخدمة راسل معالي رئيس ديوان المظالم من خلال البوابة الإلكترونية في مُحرم 1438هـ، وحساب (ديوان المظالم - تواصل) على تويتر في ربيع الأول 1439هـ، ودشن مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم 920000553 في جمادى الأولى 1439هـ، وتطبيق الهواتف الذكية في جمادى الأولى 1440هـ.

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10:23ت م

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