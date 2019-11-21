السعودية اليوم / وفد من مركز "ذكاء" يزور الهيئة الملكية بالجبيل ويتعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي



الدمام 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

زار وفد من مركز ذكاء بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، مركز الزوار في مبنى الهيئة الملكية بالجبيل.

واطلع الوفد على الفرص الاستثمارية بالمدينة، وسبل تمكين رواد الأعمال، والذكاء الاصطناعي المقدم بمدينة الجبيل الصناعية، وعلى تجربة الهيئة الملكية بالجبيل، وما تتميز به من بنية تحتية تتفرد بها، والاستفادة من الخبرات التي تملكها الهيئة الملكية بالجبيل.

وشاهد الوفد خلال جولته بأجنحة معرض مركز الزوار, النماذج والصور والمجسمات والمشروعات، والتعرف على مجسم ونموذج المركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية، وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية.

ونوهت رئيسة مركز ذكاء زهراء المحفوظ، بما تحظى به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة متهيئة ومتكاملة لجذب رواد الأعمال، مشيرة إلى أن برنامج مركز ذكاء يهدف إلى دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة عن طريق التقنيات الحديثة وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وأن برنامج ذكاء يعد واحد من عدة برامج تقدمها منشآت، مبينة أن هذه الزيارة تأتي لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

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10:17ت م

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