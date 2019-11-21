السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده



الرياض 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:48ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:48ت م0021

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