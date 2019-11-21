السعودية اليوم / أكثر من 27 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية المناوبة في عسير



أبها 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

واصلت "صحة عسير" تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية، من خلال وضع آلية لعمل مراكز المناوبة بالمنطقة خلال 24 ساعة شملت عدد 4 قطاعات، وعمل 16 ساعة لـ 7 قطاعات.

وقد أسهمت تلك الخطوة - بحمد الله - في رفع مستوى الرضى لدى متلقي الخدمة بأهمية دور المراكز الصحية وتكامل خدماتها مع المؤسسات الصحية بالمنطقة على مدار الساعة وتخفيف العبء على طوارئ المستشفيات بشكل عام.

وبحسب تقرير صدر عن حجم عمل هذه المراكز المناوبة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ عدد مراجعي المراكز المناوبة لـ 24 ساعة 20897 مراجعاً، كما بلغ عدد المراجعين في المراكز المناوبة لـ 16 ساعة 7121 مراجعاً .

09:32ت م

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