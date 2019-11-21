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2019-11-21 أتربة مثارة ورياح على مكة الحالة تستمر حتى الخامسة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أتربة مثارة و نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والجموم، وخليص، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً. شارك الخبر







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