بدء الرصد الآلي بطرق نجران الخارجية

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - نجران

أكد أمن الطرق أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وذلك على الطرق الخارجية في منطقة نجران اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧/ ٣ / ١٤٤١.

Advertisements

وكان المرور أعلن في وقت سابق عن المدة الزمنية لبداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

يذكر أن المرور قد بدأ في تطبيق الرصد الآلي لهاتين المخالفتين في عدد من المناطق، حيث سيتم التطبيق تدريجيًا بعد تركيب الكاميرات والمعدات اللازمة لذلك.

شارك الخبر







