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2019-11-21 أتربة ورياح على المدينة حتى الخامسة الحالة بدأت من الساعة الثامنة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الخامسة عصراً، تشمل المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعيص وبدر. شارك الخبر







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