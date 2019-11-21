حالة غيث مستمرة وتزحف جنوباً

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن حالة غيث المطرية مستمرة في يومها الرابع عشر.

وتوقع المسند في تغريدة له عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس أن تزحف حالة غيث جنوباً بسبب تمدد المرتفع الجوي السطحي إثر ولوج كتلة هوائية باردة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جنوب الربع الخالي والباحة وعسير ونجران وجازان.

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وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة تمتد إلى منطقة نجران، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق نجران، عسير، الباحة، جازان وتشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.

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