أوبر ستختبر ميزة تسجيلات الأمان الصوتية على تطبيقها في البرازيل والمكسيك

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منذ قرابة الشهرين دارت التقارير حول اختبار شركة أوبر ميزة جديدة تتيح للركاب القيام بتسجيل صوتي عبر التطبيق في حالة انتيابهم الريبة وعدم شعورهم بالأمان أثناء الرحلة، الجديد في الموضوع اليوم هو أن الشركة ستطلق ميزة التسجيل الصوتي في بعض المدن في البرازيل والمكسيك بداية ديسمبر المقبل وفقاً لواشنطن بوست.

حيث ستتيح هذه الميزة للركاب تفعيل خيار التسجيل الصوتي عبر التطبيق طوال الرحلة كما أنها ستتيح لهم القيام بالإبلاغ عن أي مشكلة واجهتهم بعد قيامهم بالرحلة أيضاً، حيث سيصل التسجيل الصوتي لوحدة دعم العملاء في بحيث لن يستطيع كل من السائق أو الركاب الاستماع للتسجيل في حال إرساله.

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فيما من المتوقع أن يحصل المستخدمين على إشعار ينبههم بكون الرحلة سيتم تسجيلها في المدن التي ستطلق فيها الميزة أولاً، وقالت أوبر في هذا السياق بأنها تأمل بجلب هذه الميزة للولايات المتحدة قريباً لكن القوانين المتباينة بين الولايات الأمريكية المختلفة قد تسبب عائقاً وتعقد الأمور؛ فعلى سبيل المثال القوانين واللوائح في ولاية كاليفورنيا تتطلب موافقة صريحة من كل الأطراف لبدء عملية التسجيل.

والجدير بالذكر أن كل من شركة أوبر ومنافستها Lyft واجهتا انتقاداً لكيفية تعاملهم مع شكاوى الركاب بما يخص الأمان مع تسليط عدة تقارير الضوء على قضايا اعتداء جنسي ومضايقات من قبل السائقين.

في حين قامت الشركة في وقت سابق باختبار زر الذعر عبر التطبيق بالإضافة لميزة الفحص المستمر للخلفية للتأكد من المسار وماشابه ذلك، إلا أن تقارير أشارت إلى كون أوبر أبلغت موظفيها بعدم البوح عن مجريات عمليات الإعتداء او إبلاغ الشرطة عنها كما أنها واجهت اتهامات بتقصيرها بالتعامل مع السائقين أصحاب السوابق.

