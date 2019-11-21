في أحدث إصدار له تطبيق فايبر يحصل أخيرًا على الوضع المُظلم الحقيقي

︎ :



.

حصل أحدث إصدار من تطبيق التراسل فايبر “Viber” على تحديث جديد يدعم نظام تشغيل أندرويد، ومعه أصبح يدعم الوضع المظلم.

في أحدث إصدار له تطبيق فايبر يحصل أخيرًا على الوضع المُظلم

في أحدث إصدار له فايبر يحصل أخيرًا على الوضع المُظلم الحقيقي

في عالم المراسلة، هناك الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها المستخدمين للتراسل فيما بينهم، ولا أحد يُنكر المنافسة الشرسة بين هذه الخدمات، فعلى سبيل المثال هناك ماسنجر وواتساب، ولكن هناك أيضًا لاعبين أصغر مثل تطبيق فايبر “Viber”، الذي حصل مؤخرًا على الدعم الكامل للوضع المُظلم.

Advertisements

حيث في هذا الإصدار والذي يحمل رقم Viber 10، ومحاذاة للوضع المُظلم، أصبح التطبيق أبسط وأسرع وأكثر أمانًا، كذلك، حصل على علامة تجارية جديدة أكثر أناقة من سابقيها، وبالرجوع إلى بالوضع المظلم، تقول الشركة هنا، أن هذا الوضع أسود حقيقي..، وليس كما هو الحال مع الثيم المُظلم السابق، ولتمكينه ستحتاج إلى الانتقال لإعدادات التطبيق ومن ثم المظهر وصولًا إلى الخيار الأسود.

كذلك سيكون هذا الوضّع جذّاب بشكل خاص عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع الوضع المظلم الافتراضي في إصدار أندرويد 10، بعيدًا عن ذلك، وفّر التحديث أيضًا ميزة إضافة أحدهم إلى ما يصل 10 دردشات جماعية بنقرة واحدة.

أخيرًا، تحديث فايبر 10 يصل مستخدمي أندرويد بشكل تدريجي، وللاطلاع على وصول التخديث من عدمه، انتقل الى صفحته في متجر جوجل بلاي من هنا.

