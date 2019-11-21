المملكة ترحِّب بقرار واشنطن إنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلِّق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2019.
وأكَّد المصدر أنَّ المملكة تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدِّي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق المملكة من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي.
ونوَّه المصدر بالقرار الأمريكي، مشددًا على ضرورة أن يتَّخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلًا تجاه تجاوزات إيران، لما تشكِّله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.
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