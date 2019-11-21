أمير الشرقية يدشِّن هوية جامعة الملك فيصل بالأحساء

رعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، حفل تدشين هوية جامعة الملك فيصل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات النوعية مع شركاء الجامعة الاستراتيجيين، بمحافظة الأحساء .

ولدى وصوله مقر الحفل، تجوَّل في المعرض المصاحب للحفل، الذي تضمن عددًا من المشروعات والمنجزات التي حققتها الجامعة، مؤكدًا أنَّ أبناء المملكة قادرون على المنافسة والتميز في مختلف المجالات بفضل الله، ثم بفضل ما هيَّأته حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وبيَّن أنَّ الجامعات يجب عليها أن تواكب بفاعلية متطلبات رؤية المملكة 2030، وأن تحرص على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، والاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة، وتحريك الطاقات الراكدة، وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وهذا الدور الذي نعوّل على الجامعات للقيام به.

حفل تدشين جامعة الملك فيصل بالأحساء

بعد ذلك، بدأ الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية على رعايته هذا الحفل الذي يمثّل نقطة تحول نوعية في مسيرة الجامعة، ويرسخ حضورها ومكانتها في عصر التحول والتغيير لتحقيقِ مفهوم التنمية الشاملة الذي جسَّدته الرؤية الوطنية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وتعزيز الاستثمار الأمثل في ثروة الوطن الحقيقية من أبنائه وبناته، ويفتح لها آفاقًا مستدامة ونوعية لتكون في مضمارِ التميزِ والتمايزِ وطنيًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ وتحققَ قفزات نوعية في مجالات التعليم، والبحث العلمي والشراكة المجتمعية، مضطلعة بدورٍ فاعل في تعظيمِ مستويات الأثر في كل مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية والاستثمارية في إطار هويتها الجديدة المتطلعة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في وطننا العزيز.

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ثم تفضّل أمير المنطقة الشرقية بتدشين هوية الجامعة الجديدة المتطلعة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة، وتدشين مشروع ذكاء أعمال واتخاذ القرار (نظام مؤشر)، الذي يُعدّ أحد أبرز مخرجات مشروعات الخطة التشغيلية للجامعة الداعم لهدفها الإستراتيجي الرابع المتمثل في «توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية»، كما دشَّن سموه شعار الجامعة المطور.

اتفاقيات مع شركاء جامعة الملك فيصل بالأحساء

عقب ذلك رعى أمير المنطقة توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع شركاء الجامعة الاستراتيجيين، وهي اتفاقية الجامعة مع بنك البلاد لإنشاء كرسي علمي باسم (كرسي بنك البلاد للأمن الغذائي بالمملكة)، واتفاقية الجامعة مع البنك السعودي للاستثمار لإنشاء كرسي علمي باسم (كرسي البنك السعودي للاستثمار لدراسات الوعي الاستثماري)، واتفاقية تعاون بين الجامعة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

حضر المناسبة محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي و الأمير عبدالعزيز بن محمد جلوي، والأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير، ونائب وزير التعليم الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ووكلاء الجامعة وعمداء العمادات والكليات ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، بالمدينة الجامعة في محافظة الأحساء.