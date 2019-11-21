أمير الشرقية يفتتح مبنى الضمان الاجتماعي بالأحساء

افتتح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، مبنى مكتب الضمان الاجتماعي الجديد في محافظة الأحساء، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء مقيم فهيد القحطاني.

لوحة تذكارية لمبنى ضمان الأحساء

وفور وصول أمير المنطقة، قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى، ثم تجول في صالة استقبال المستفيدين، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين.

لقاء المستفيدين بأمير الشرقية

والتقى أمير المنطقة الشرقية بعدد من المستفيدين واستمع إلى احتياجاتهم، وقام بتوجيه المسؤولين بالعمل على تلبيتها عبر منظومة الضمان الاجتماعي.

وأشاد أمير المنطقة بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تحقيق تطلعات المواطنين كافة بمن فيهم الفئات الضمانية، وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا ما تسعى إليه الدولة من خلال رؤية المملكة 2030، لتحويل طاقات الفئات المستفيدة من برامج الدعم والرعاية إلى طاقات منتجة، تسهم في دفع عجلة التنمية، عبر برامج متكاملة بين القطاعين العام والخاص، والشراكة مع القطاع الثالث.

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وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى أهمية تقييم تجربة المستفيدين، والحرص على تقييم وتحسين التجربة، وصولًا إلى أعلى مستويات الأداء.

مرحلة الانتقال من الرعوية إلى التنموية

بعد ذلك، بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل كلمة نوّه فيها بحرص ومتابعة أمير المنطقة الشرقية ودعمه المتواصل لمنظومتي العمل والتنمية، وتوجيه أمير المنطقة بنقل هذه المنشآت والمؤسسات والعاملين فيها ومستفيديها من الرعوية إلى التنموية، مؤكدًا استمرار العمل على ذلك التوجيه.

ونوّه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بدعم القيادة الرشيدة الدائم للتنمية ومشروعاتها التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

بعدها شاهد أمير المنطقة الشرقية والحضور عرضًا مرئيًا عن الضمان الاجتماعي والخدمات التي يقدمها للمستفيدين.