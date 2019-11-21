السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يدشن مشروع فندق مفازا القصيم بمحافظة رياض الخبراء



رياض الخبراء 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أمس, فندق مفازا القصيم بمحافظة رياض الخبراء ، الذي يعد الفندق الأول يتم انشاءه في المحافظة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان, ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة إبراهيم المشيقح, وأهالي المحافظة.

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه, بعد ذلك اطلع سموه على الخدمات التي يقدمها الفندق ، وقاعات الاجتماعات.

ثم توجه سموه للحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة, حيث انطلقت فقراته بآيات من القرآن الحكيم, ثم كلمة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بالقصيم إبراهيم المشيقح التي قدم من خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ومتابعته لتعزيز المناشط السياحية بالمنطقة كافة, مشيراً إلى أن رؤية المملكة الطموحة تسعى إلى تطوير القطاع السياحي والإيرادات الغير نفطية, كاشفاً أن هذا الفندق هو الفندق الرابع عشر على مستوى المنطقة, وأول فندق بالمحافظة ، لافتاً الانتباه إلى أنه قريباً سيتم اكتمال إنشاء 13 فندقاً جديداً بالمنطقة, وأكثر من 800 وحدة فندقية ليصل عدد الوحدات الفندقية بالمنطقة إلى 2000 وحدة فندقية, مبينا أن هذه المشاريع تأتي لتطوير وتعزيز الاستثمار وخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين.

عقب ذلك ألقى الشاعر فرحان بن عبدالله الفرحان قصيدة وطنية بهذه المناسبة.

إثر ذلك ألقى مدير عام المشروع محمد الثنيان كلمة أشاد من خلالها بما يحظى به أبناء الوطن من دعم القيادة ـ أيدها الله ـ لتعزيز وتنمية الاقتصاد عبر منح القروض للمستثمرين لتشجيعهم على العمل والمساهمة في التنمية, مؤكدا أن مشروع فندق مفازا القصيم بُني بتكلفة إجمالية قدرها 55 مليون ريال ، لافتا النظر إلى أنه تم تغطية 17,700,000 ريال من تكلفة الفندق من قبل وزارة المالية ، من خلال إقراض المستثمرين التي تسعى الوزارة إلى تشجيعهم على إنشاء مثل هذه المشاريع التنموية, مشيرا إلى أن الفندق سيقدم خدماته لزائريه عبر 99 غرفة فندقية, مقدما شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم لتعزيز الاستثمار بالمنطقة.

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, افتتاح الفندق الأول في محافظة رياض الخبراء, مفيدا أن إيجاد مثل هذه الفنادق والمرافق السياحية سينقل المنطقة سياحيا وفي نفس الوقت سيقدم خدمات عالية الجودة للمارين بها من حجاج ومعتمرين وزائرين, خاصة وأنه يحتل موقع في غاية الأهمية للمتوجهين لمنطقة المدينة المنورة, مؤكدا أنه من المهم رفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة للضيوف الذين يستخدمون مثل هذه المرافق السياحية, منوها بما سيسهم هذه الفندق في توفير العديد من الوظائف للشباب والفتيات من أبناء المحافظة, مقدما شكره لرئيس مجلس إدارة المشروع صالح الثنيان, ولمدير عام المشروع محمد الثنيان ، واصلاً شكره للذين قاموا بإنشاء هذا الفندق الذي وصفه بالمتميز ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

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