السعودية اليوم / الصحف السعودية / إضافة أولى



وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( كلمة ملك.. ومسيرة وطن ): في كلـمة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله- الـضافية أثناء افتتاحه أعمال الـدورة الرابعة من الـدورة السابعة لمجلس الشورى يوم أمس بحضور سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وواصلت :وأمام افتتاح الدورة، ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة ضافية يستشف من فحواها التأكيد على سلامة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها مؤسس الكيان السعودي الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- وظلت سارية المفعول طيلة العهود المنفرطة حتى العهد الحاضر الميمون وقد سارت الـدولـة على منهج الـشورى كإحدى دعائم التنمية والبنيان بالمملكة، وما زالـت الإنجازات التنموية العملاقة تتعاقب من أجل تحقيق رؤية المملكة الطموحة تنفيذا لمسيرة طموحة تواصل المملكة معها البناء والازدهار لتصل بحول الله وقوته إلى أرفع الرتب في زمن قياسي من عمر تقدم الأمم والشعوب.

وأكدت : تلـك مسيرة مظفرة أخذت بكل أسباب التنمية والـبناء والـنهضة مع التمسك بالـنواجذ بالـكتاب والـسنة، وقد أدى ذلك إلى تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم وطموحاتهم، وقد استمر قادة هذه البلاد بأداء واجب خدمة الحرمين الشريفين على أفضل وأتم وجه، وتوفير كافة السبل والوسائل الكفيلة بنجاح مواسم الحج والـعمرة، وقد وصلـت المملكة إلـى أرفع درجات تقدمها في مختلف الميادين والمجالات بما في ذلك تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية بما ضمن تعزيز مكانة المملكة بين الدول المتقدمة في العالم، وقد شهدت المملكة في الـعهد الميمون الحاضر سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى كمشروع «رؤية العلاء» وغيره من المشروعات الحيوية.

وختمت : وما زالت المملكة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة تتبوأ مكانة رفيعة وعالـية على مستوى دولـي عزز دورها الـريادي ضمن مشاركاتها الـفاعلـة مع المجتمع الـدولـي في الـوصول إلى أنجع وأفضل الحلول لأزمات العالم العالقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وقد كان للمملكة أثر فاعل في مشاركتها في أعمال قمم مجموعة العشرين المتعاقبة، فدورها كبير في منظومة الاقتصاد العالمي، ودورها كبير أيضا في سائر المشاركات الأخرى كالقمم العربية والخليجية وقمم منظمة التعاون الإسلامي، حيث سعت المملكة دائما من خلال تلك القمم إلى ترسيخ ثوابتها تجاه مختلف قضايا العالم ودعم تعاونها مع سائر الدول الشقيقة والصديقة.

// يتبع //

06:02ت م

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وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( كلمة ملك.. ومسيرة وطن ): في كلـمة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله- الـضافية أثناء افتتاحه أعمال الـدورة الرابعة من الـدورة السابعة لمجلس الشورى يوم أمس بحضور سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- كان التركيز على أهمية تحقيق رؤية المملكة 2030 ، حيث بذلت المملكة الجهود لتسهيل ممارسة الأعمال، وقد تم بفضل الله ثم بفضل قيادته الحكيمة تصنيف المملكة كأكثر الـدول تقدما وإصلاحا بما يعكس تصميم الدولة على المضي قدما لتحقيق برامجها الإصلاحية، كما أن إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم أرامكو للمساهمة سيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية ، كما أكد الملك المفدى - حفظه الله على أن المملكة تجاوزت كافة التحديات بعزم وإصرار، ولم تتمكن الاعتداءات عليها من تعطيل مسيرة البلاد التنموية، فالمملكة قادرة على مواجهة الاعتداءات الغادرة وقادرة على حفظ أمنها واستقرارها، وقد تمكنت بحمد الله وفقا لنتائج اتفاق الرياض من الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وقد أشاد الملك المفدى بما تحقق للمملكة من تطور وبناء ومنجزات تتباهى بها بين الأمم والشعوب.وواصلت :وأمام افتتاح الدورة، ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة ضافية يستشف من فحواها التأكيد على سلامة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها مؤسس الكيان السعودي الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- وظلت سارية المفعول طيلة العهود المنفرطة حتى العهد الحاضر الميمون وقد سارت الـدولـة على منهج الـشورى كإحدى دعائم التنمية والبنيان بالمملكة، وما زالـت الإنجازات التنموية العملاقة تتعاقب من أجل تحقيق رؤية المملكة الطموحة تنفيذا لمسيرة طموحة تواصل المملكة معها البناء والازدهار لتصل بحول الله وقوته إلى أرفع الرتب في زمن قياسي من عمر تقدم الأمم والشعوب.وأكدت : تلـك مسيرة مظفرة أخذت بكل أسباب التنمية والـبناء والـنهضة مع التمسك بالـنواجذ بالـكتاب والـسنة، وقد أدى ذلك إلى تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم وطموحاتهم، وقد استمر قادة هذه البلاد بأداء واجب خدمة الحرمين الشريفين على أفضل وأتم وجه، وتوفير كافة السبل والوسائل الكفيلة بنجاح مواسم الحج والـعمرة، وقد وصلـت المملكة إلـى أرفع درجات تقدمها في مختلف الميادين والمجالات بما في ذلك تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية بما ضمن تعزيز مكانة المملكة بين الدول المتقدمة في العالم، وقد شهدت المملكة في الـعهد الميمون الحاضر سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى كمشروع «رؤية العلاء» وغيره من المشروعات الحيوية.وختمت : وما زالت المملكة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة تتبوأ مكانة رفيعة وعالـية على مستوى دولـي عزز دورها الـريادي ضمن مشاركاتها الـفاعلـة مع المجتمع الـدولـي في الـوصول إلى أنجع وأفضل الحلول لأزمات العالم العالقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وقد كان للمملكة أثر فاعل في مشاركتها في أعمال قمم مجموعة العشرين المتعاقبة، فدورها كبير في منظومة الاقتصاد العالمي، ودورها كبير أيضا في سائر المشاركات الأخرى كالقمم العربية والخليجية وقمم منظمة التعاون الإسلامي، حيث سعت المملكة دائما من خلال تلك القمم إلى ترسيخ ثوابتها تجاه مختلف قضايا العالم ودعم تعاونها مع سائر الدول الشقيقة والصديقة.// يتبع //06:02ت م0004

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.